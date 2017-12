Atriz e estúdio são criticados por uso de maquiagem para escurecer a pele em filme sobre Nina Simone

LOS ANGELES - O estúdio por trás de um filme sobre a cantora de soul e jazz afro-americana Nina Simone defendeu a escolha de Zoe Saldana no papel principal após a atriz ser criticada com o o lançamento do trailer do filme esta semana, pela maquiagem usada para criar uma pele mais escura e pelo uso de uma prótese no nariz.

O fundador e presidente do conselho da RLJ Entertainment, Robert L. Johnson , disse que Saldana, que tem heranças étnicas de Porto Rico e República Dominicana, não deveria ser julgada pela cor de sua pele, mas por sua performance como Simone em Nina.

"A coisa mais importante é que a criatividade ou qualidade da performance nunca deve ser julgada em termos de cor, etnia, ou aparência física", disse Johnson, que também é fundador da Black Entertainment Television (BET), em declaração.

Ainda esta semana, o twitter oficial do espólio de Nina Simone escreveu duras palavras em direção à atriz. Após uma citação por parte de Saldana, o espólio escreveu: "história legal mas por favor tire o nome de Nina da sua boca. Para o resto de sua vida". Em outro momento, a conta oficial disse: "espero que as pessoas comecem logo a perceber como isso é doloroso. Angustiante, de cortar o coração, nauseante, de esmagar a alma. Vai passar, mas por enquanto...".

.@zoesaldana Cool story but please take Nina's name out your mouth. For the rest of your life. — Nina Simone (@NinaSimoneMusic) 3 de março de 2016

Hopefully people begin to understand this is painful. Gut-wrenching, heartbreaking, nauseating, soul-crushing. It shall pass, but for now... — Nina Simone (@NinaSimoneMusic) 3 de março de 2016

Veja o trailer: