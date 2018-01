Zemeckis encontra atores que farão os Beatles em 'Yellow Submarine'

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O elenco do filme que o diretor Robert Zemeckis fará sobre os Beatles já foi escolhido e se prepara para trabalhar "all together now" (todos juntos agora).

Os atores britânicos Cary Elwes, Dean Lennox Kelly, Peter Serafinowicz e Adam Campbell estão em negociações para representar os integrantes do Fab Four em "Yellow Submarine," um remake a ser feito pela Disney.

O filme animado original de 1968 era baseado numa música dos Beatles. Em sua trama, um soldado chamado Old Fred encontra os Beatles e viaja a Pepperland em um submarino amarelo. Entre os personagens que o grupo encontra no caminho estão os Blue Meanies, que odeiam música.

Como fez em seu recente "Os Fantasmas de Scrooge", Zemeckis fará o filme com tecnologia de "performance capture" em 3D. O roteiro também é de sua autoria.

A banda Fab 4, de tributo aos Beatles, será retratada em "motion capture" como a banda que toca no filme, mas não tocará as 16 canções usadas no filme, que vai utilizar música dos próprios Beatles (licenciada pela Sony/ATV e a EMI-Capitol Records).

Dean Lennox Kelly, que está sendo visto no momento no seriado "Robin Hood", da BBC, fará o papel de John Lennon. Peter Serafinowicz, que é natural de Liverpool e trabalhou em "Todo Mundo Quase Morto" e "Encontro de Casais", será Paul McCartney.

Cary Elwes, que trabalhou com Zemeckis em "Os Fantasmas de Scrooge" e será visto no ainda inédito "The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn", fará o papel de George Harrison. Adam Campbell será Ringo Starr. Seus créditos incluem "Deu a Louca em Hollywood" e "Uma Comédia Nada Romântica", e ele será visto na minissérie "Day One", da NBC.