Zayn e Taylor Swift lançam clipe com tema de 'Cinquenta Tons Mais Escuros'

Cinquenta Tons Mais Escuros chegará aos cinemas em 9 de fevereiro e quem embala o romance do casal Christian Grey e Anastasia Steele é Taylor Swift e Zayn Malik.

No vídeo de I Don't Wanna Live Forever, os cantores dividem o mesmo quarto de hotel, sem se olharem. Enquanto Zayn quebra objetos, Taylor dança de maneira sensual na cama. A parceria será apresentada ao vivo pela primeira vez na cerimônia do Grammy Awards 2017, no próximo dia 12 de fevereiro.