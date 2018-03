Zachary Quinto, de 'Star Trek', diz que não tem medo do estereótipo de ator gay

Zachary Quinto, que fez manchetes esta semana quando declarou ser gay, é conhecido pelo papel de Spock em Star Trek de 2009 e pelo do vilão Sylar no seriado de TV Heroes.

O ator de 34 anos aproveitou a fama para lançar sua própria produtora, a Before the Door Pictures, cujo primeiro filme, Margin Call - O Dia Antes do Fim, estreia na sexta-feira nos Estados Unidos.

O filme, em que Quinto também atua, tem elenco estelar que inclui Kevin Spacey, Jeremy Irons, Stanley Tucci e Demi Moore. A história acontece em um banco de investimentos ao longo de 24 horas no início da crise financeira de 2008.

Quinto falou à Reuters sobre o filme, sobre representar Spock na sequência de Star Trek e sobre interpretar personagens gays.

Você faz o papel de um jovem analista que descobre informações graves que provocam pânico na empresa. Como decidiu que papel representar?

Eu me senti atraído pelo papel. É claro que a relevância social do filme me atraiu, mas há também algo sobre a perspectiva. O filme gera diálogo, ele convida o público a ter sua própria opinião.

O que o levou a decidir que era hora de virar produtor, além de ator?

Isso teve relação direta com a alta de minha carreira, com Heroes e Star Trek. Decidi fundar a produtora depois de ser escolhido para atuar no filme. Ainda faltavam oito meses para começarmos a rodar o filme e mais dois anos antes de ele chegar aos cinemas. Eu vi uma janela aberta e sabia que ela não ficaria aberta para sempre.

Falando em Star Trek, a quantas anda a sequência? Você deve ter lido o roteiro, deve saber sobre o filme.

Não sei de nada. O roteiro está nas etapas finais, mas só sei o que me disseram porque até agora só estão revelando pontos específicos sobre a trama. Começo a me preparar em novembro, e vamos começar a filmar em meados de janeiro.

Você também vai voltar à TV em um episódio em duas partes do seriado American Horror Story da FX.

Sim, e depois disso acho que vou fazer mais dois episódios antes do final da temporada. Eu faço um fantasma gay. É basicamente algo como um cruzamento de meu personagem (gay) em So NoTORIous (seriado da VH1) e meu personagem em Heroes.

Você acha que representar papéis de gays pode fazer com que você seja estereotipado como ator gay?

Acho que não. Já fiz personagens gays antes. Já fiz personagens heterossexuais. Isso não moldou minha relação com meu trabalho, e todos foram personagens interessantes.

Qual foi sua grande oportunidade profissional?

Heroes realmente mudou as coisas para mim. Esse trabalho chegou numa época de vacas magras. Ele realmente mudou minha jornada, criativa e profissionalmente.

E depois, seu primeiro longa foi Star Trek!

Isso foi uma experiência inesperada, que mudou as coisas para mim ainda mais do que eu imaginava. Estar em um seriado de TV, com trabalho regular por quatro anos e ganhando bem, foi o máximo que eu imaginava para mim. Ser lançado em aquele novo nível com o filme foi incrível. E venho trabalhando para aproveitar essa oportunidade ao máximo.