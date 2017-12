Zach Galifianakis é a razão para se ver a comédia 'Gênios do Crime'

Aparentemente, já vimos a trama de Gênios do Crime milhares vezes: um roubo de milhões organizado e executado por gente tapada, que resulta numa série de trapalhadas. Mas há algo nesse filme que o transforma em algo melhor do que o infeliz trailer que é exibido em salas brasileiras desde o ano passado.

Dirigido por Jared Hess (da série O Último Cara da Terra), o longa aposta em sua dupla de protagonistas, Zach Galifianakis e Kristen Wiig.

David Ghantt (Galifianakis) é um sujeito bonachão, mas também bobalhão, que trabalha numa empresa responsável por transportar e guardar dinheiro para bancos. É uma época de ingenuidade ou pouca segurança, a ponto de fortunas passarem a noite em galpões mal guardados, mas, enfim, os anos de 1990 eram loucos mesmo.

Apaixonado por uma ex-colega de trabalho, Kelly (Kristen), ele é capaz de tudo, até ser induzido a roubar uma fortuna, que se tornou o maior roubo de dinheiro dos Estados Unidos.

O plano é simples, mas o protagonista é capaz de algumas trapalhadas, embora, no fim, o roubo dê certo, mas ele não seja tão favorecido quanto imaginava. Steve (Owen Wilson), a mente por trás do crime, despacha David para o México, com a promessa de que Kelly logo irá se encontrar com ele – mas, claro, ela não irá.

Baseado numa história real, o filme é uma comédia de erros que ganha com o timing afiado do elenco – especialmente de Galifianakis, que, em muitos filmes é apenas irritante, mas aqui está ótimo, e de Kate McKinnon, como sua noiva, digamos, excêntrica.

Há exageros desnecessários que não são nem engraçados, mas, no cômputo final, Gênios do Crime faz rir.