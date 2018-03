YouTube faz acordo com Lions Gate para canal de filmes na Web O presidente-executivo do Google, Eric Schmidt, informou nesta quarta-feira que a unidade YouTube, controlada pela companhia, chegou a um acordo com o estúdio Lions Gate Entertainment para exibir filmes do estúdio no site de compartilhamento de vídeos. Schmidt disse que o acordo permitirá que internautas carreguem cenas de seus filmes favoritos, acompanhados de anúncios. Ele falou durante uma conferência da Ad Age/William Morris Agency. A Lions Gate é a casa de filmes como Jogos Mortais e Crash. Jordan Hoffner, diretor de parcerias de conteúdo do Google, disse que o novo canal vai ser lançado em um futuro próximo. Tanto Hoffner como Schmidt afirmaram que o Google está em discussão com outros estúdios de Hollywood. (Reportagem de Sue Zeidler)