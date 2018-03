'Yellow Submarine' ganhará versão 3D com estúdios Disney

Os estúdios Disney e o cineasta Robert Zemeckis produzirão uma versão em três dimensões do filme de animação dos Beatles "Yellow Submarine", com data de estreia prevista para 2012, informou a revista Variety em sua edição desta quinta-feira, 20.

O filme, datado de 1968 e para o qual o quarteto inglês emprestou sua imagem e voz, será retomado em 3D após vários meses de negociação para que fossem liberados os direitos autorais.

Zemeckis, que dirigiu grandes sucessos como "Forrest Gump - O contador de histórias" (1994) e a saga "De volta para o Futuro", utilizará a tecnologia de "live action" em "Yellow Submarine", o mesmo recurso 3D que será empregado em seu próximo projeto de natal, "A Christmas Carol".

Entre 16 canções dos Beatles que o diretor terá acesso para compor a trilha do filme estão "Baby You're a Rich Man", "All You Need Is Love", "When I'm 64", "Lucy in the Sky With Diamonds" e "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

A história do filme original, dirigido por George Dunning, se passa em Pepperland, um paraíso submarino protegido pela Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O grupo então é capturado Blue Meanies, e os Beatles precisam resgatá-los usando seu submarino amarelo.

Os estúdios da Disney acreditam que a produção deve ficar pronta para estrear em meados de 2012, coincidindo com os o período dos Jogos Olímpicos de Londres.