'X-Men: Primeira Classe' lidera nos EUA, mas fatura menos que antecessores

Los Angeles, 6 jun (EFE).- X-Men: Primeira Classe, única grande estreia da semana nos Estados Unidos, obteve o primeiro lugar nas bilheterias americanas, com US$ 56 milhões, mas este foi o pior número registrado por um filme da saga em seu primeiro fim de semana.

Segundo informa nesta segunda-feira o site especializado Box Office Mojo, o filme de Matthew Vaughn, estrelado por James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon, January Jones e Rose Byrne, conseguiu US$ 1,5 milhão menos que o filme original da franquia, lançado em 2000.

A segunda parte da saga contabilizou US$ 85,5 milhões em sua estreia, enquanto o terceiro filme, X-Men: O Confronto Final, obteve US$ 102 milhões e X-Men Origens: Wolverine arrecadou US$ 85 milhões.

Segundo o site, a ausência de astros como Hugh Jackman e Halle Berry pode prejudicar o sucesso do filme que, no entanto, conseguiu as melhores críticas desde a estreia da segunda parte.

O segundo lugar na bilheteria americana ficou com Se Beber Não Case 2, comédia protagonizada por Bradley Cooper, Zach Galifianakis e Ed Helms, com US$ 32,4 milhões. Com isso, o filme já registrou US$ 187 milhões e passa a ocupar o posto de terceiro filme mais visto do ano, atrás de Velozes e Furiosos 5 e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas.

O terceiro lugar da semana foi para a animação Kung Fu Panda 2, com US$ 24,3 milhões. Meia-noite em Paris, de Woody Allen, arrecadou US$ 2,9 milhões, enquanto A Árvore da Vida, de Terrence Malick, faturou US$ 621 mil. EFE