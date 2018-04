Woody Harrelson negocia participação em filme de 'Star Wars' sobre Han Solo

O ator americano Woody Harrelson está negociando sua incorporação ao elenco do filme da saga Star Wars centrado na figura de Han Solo, informou na noite de terça-feira o meio especializado Variety.

Se as conversas chegarem a bom termo, Harrelson interpretaria o mentor de Han Solo em sua juventude.

O ator Alden Ehrenreich dará vida ao popular personagem imortalizado por Harrison Ford na saga de ficção científica criada por George Lucas.

No elenco do filme também figuram Emilia Clarke, conhecida por interpretar Daenerys Targaryen na série Game of Thrones, e Donald Glover, que será o encarregado de interpretar Lando Calrissian.

A história do filme se desenvolverá em um tempo anterior ao Episódio 4 de Star Wars, o primeiro longa da série lançado no cinema em 1977, assim como Rogue One, o primeiro 'spin-off' da saga intergalática e que estreou no último mês de dezembro.

Os cineastas Phil Lord e Chris Miller dirigirão o filme, que ainda não tem título oficial e estreará em maio de 2018, a partir de um roteiro escrito por Lawrence Kasdan e seu filho Jon.