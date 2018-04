Woody Harrelson é confirmado no filme de origem de Han Solo

O ator Woody Harrelson se uniu ao elenco do próximo filme derivado da saga Guerra nas Estrelas sobre a vida de Han Solo, o intrépido piloto que adere à rebelião contra o Império ao lado da princesa Leia e de Luke Skywalker.

O ator texano de 55 anos, que participou de Jogos Vorazes e foi indicado ao Oscar por sua atuação em O Povo contra Larry Flynt, estará ao lado de Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian) e Emilia Clarke neste "spin-off", informou a Lucasfilm.

Este será o segundo de uma série de filmes que se situam à margem da história da família Skywalker, após Rogue One", lançado em dezembro e que já arrecadou 900 milhões de dólares pelo mundo.

"Não poderíamos estar mais emocionados por trabalhar com um artista de tanta profundidade e experiência como Woody", declararam os diretores do filme Phil Lord e Christopher Miller. A estreia do filme está prevista para 2018.