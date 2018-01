Woody Allen volta à comédia em <i>Scoop - O Grande Furo</i> Aos 71 anos, o diretor Woody Allen está se mostrando capaz de uma façanha: ao mesmo tempo se reinventar e reciclar algumas das suas melhores idéias. Scoop - O Grande Furo é seu segundo filme feito na Inglaterra - o primeiro foi Ponto Final - Match Point, de 2005. Aqui, ele volta à comédia, incorporando um molho local ao colocar no centro do enredo um misterioso serial killer que bem poderia ser um descendente direto de Jack, O Estripador. O filme entra em circuito nacional nesta sexta, 16. O cineasta arma seu roteiro a partir do personagem de um repórter, Joe Strombel (Ian Mc Shane). Veterano com faro infalível para uma boa notícia, ele tem o azar de morrer do coração. E só a bordo do barco dos mortos - um recurso emprestado da mitologia grega - é que Joe descobre uma pista infalível sobre a identidade do assassino. A partir daí, o fantasma do jornalista faz de tudo para escapar do barco dos mortos - mas é impossível. Em seguida, tenta um contato sobrenatural com alguém vivo, finalmente tendo sucesso ao baixar no show do mágico Splendini, pseudônimo de Sid Waterman (Woody Allen). Joe consegue passar a dica a uma estudante de jornalismo, Sondra Pronsky (Scarlett Johansson, trabalhando pela segunda vez em um filme do diretor). Americana em férias, a moça é um tanto ingênua e despreparada. Mesmo assim, forma uma dupla maluca justamente com o mágico. Juntos, partem para uma investigação detetivesca do suspeito apontado pelo além - o milionário Peter Lyman (Hugh Jackman, da série de filmes X-Men). Para se aproximar do figurão, Sondra e Sid fingem que são pai e filha e também ricos. Assim, a garota consegue atrair a atenção de Peter, homem bonito, rico e gentil, o que divide os sentimentos de Sondra. Mas o dilema continua. Afinal, ele é ou não capaz de ser o criminoso que trucida moças morenas e deixa uma carta de tarô em cada cena do crime? Desenvolvendo sua história com leveza, bem ao contrário do sombrio Ponto Final, Allen constrói uma sátira delicada às histórias de detetive e às comédias românticas, colocando no caminho algumas de suas obsessões favoritas. Caso da mágica, por exemplo, que ele usou em Édipo Arrasado, episódio de Contos de Nova York (1989). Parece que tão cedo o diretor nova-iorquino não volta a trabalhar em sua terra natal. Ele já está finalizando um novo filme na Inglaterra, Cassandra´s Dream, enquanto se prepara para filmar pela primeira vez na Espanha. Será em Barcelona, no próximo verão, com Javier Bardem e Penélope Cruz no elenco.