Woody Allen retorna a NY para inaugurar Festival Tribeca

O cineasta, que passou os últimos quatro anos fazendo filmes na Europa, incluindo o aclamado "Vicky Cristina Barcelona" no ano passado, abriu o festival na noite de quarta-feira com a comédia romântica "Whatever Works", estrelada por Larry David e Evan Rachel Wood.

O diretor de filmes essencialmente nova-iorquinos como "Manhattan" e "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" disse à Reuters no tapete vermelho que foi obrigado a deixar a cidade para rodar seus quatro filmes anteriores em Londres e Barcelona.

"Posso fazer o dinheiro render mais em Londres ou Barcelona", disse ele. "Aqui o custo é maior, se bem que tive dinheiro suficiente para fazer este filme, especificamente."

Numa tentativa de atrair cineastas, o Estado de Nova York, em março, ofereceu um incentivo fiscal de 30 por cento para produções de cinema e TV. O setor saudou a iniciativa, mas disse que ela não possui a garantia de longo prazo suficiente para atrair cineastas a Nova York, quando fazer filmes em cidades como Vancouver e Toronto custa menos.

Em "Whatever Works", Woody Allen volta ao tipo de comédia romântica que é sua marca registrada, sobre um relacionamento que floresce em Manhattan entre a primavera e o inverno, entre um homem mais velho, cínico, misógino e mal-humorado, e uma jovem otimista.

Uma resenha publicada pelo New York Post na quinta-feira diz que o filme mostra Allen "trabalhando em terreno já familiar, mas de modo muito menos frutífero que no passado".

Os atores e atrizes que assistiram à estreia incluíram Uma Thurman, Harvey Keitel, Mary-Kate Olsen, Robert De Niro, o co-fundador do festival, e o astro do filme, Larry David, co-criador da comédia de TV "Seinfeld" e criador e astro da comédia de improvisação "Curb Your Enthusiasm".

Woody Allen comentou: "É um filme que escrevi muitos anos atrás para Zero Mostel, estava na gaveta, e achei que não exigiria muito dinheiro para ser feito. Pensei em quem poderia fazer o papel e então me veio a ideia: 'Larry, quem sabe?'."

Ele acrescentou que, se o filme não fizer sucesso, não será por culpa dos atores.