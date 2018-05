Woody Allen passeia por Roma em busca de locações para seu novo filme

Roma - Nos últimos dias, Woody Allen vem sendo visto passeando pelas ruas de Roma em busca de locações para seu novo filme, The Bop Decameron, que começará a ser rodado no dia 11 de julho na capital italiana, com um elenco formado por atores prestigiados, como Penélope Cruz.

O diretor, vestindo calça bege e um chapéu verde, foi com uma pequena equipe de colaboradores inspecionar alguns lugares muito conhecidos de Roma, como o Capitólio.

"Estas paisagens são um espetáculo, um sonho. São inventadas, de verdade", declarou Allen quando visitava o local, segundo divulgou a imprensa italiana, que também destacou que esta é a primeira vez que o diretor escolhe Roma como cenário de um filme, após tê-lo feito em outras grandes cidades europeias, como Londres, Paris e Barcelona.

Outro dos lugares visitados por Allen e seus colaboradores foi o "gueto judeu", uma bairro localizado no centro da capital italiana, próximo ao Tibre, que se destaca por suas ruas estreitas e pequenas praças.

Nesta sexta-feira, o diretor visitou o Centro Experimental de Cinematografia e aconselhou os jovens alunos a deixarem de lado as regras e seguirem seu instinto.

Segundo a imprensa italiana, o cineasta permanecerá em Roma para rodar o filme até o final de agosto. Os jornais também lembraram que Allen declarou há alguns meses que esta obra pretendia ser "uma homenagem a Fellini e outros grandes diretores italianos".

No elenco, além de Penélope Cruz, haverá vários atores italianos, como Roberto Benigni, Alessandra Mastronardi e Riccardo Scamarcio.