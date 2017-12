Woody Allen estréia Scoop e roda 3.º filme em Londres O cineasta americano Woody Allen começou a rodar seu novo filme, o terceiro consecutivo filmado em Londres, após Ponto Final - Match Point (2005) e Scoop (2006). O longa, ainda sem título, é estrelado por Colin Farrell e Ewan MacGregor. Allen, de 71 anos, é autor de filmes de sucesso como Manhattan (1979) Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1978) e Annie Hall (1977), confessou sua insatisfação com o último filme rodado na capital britânica, Scoop, protagonizado por Scarlett Johansson e Hugh Jackman. Integram também o elenco Ian McShane, James Nesbitt e Colin Salmon. "Não sou tão bom quanto imaginava. Fiquei triste de me deparar com a verdade. A única coisa que me separa da grandeza sou eu mesmo", declarou o diretor. Scoop, que marca o retorno do diretor também como ator de seus filmes, mostra uma jovem estudante de jornalismo (Scarlett Johansson) que, enquanto investiga um caso que pode se tornar o maior furo de reportagem de sua vida, se depara com a possibilidade de viver um romance com um aristocrata britânico (Hugh Jackman). Woody Allen foi a grande revelação humorística da década de 70 e é considerado, por muitos, o mais inventivo e inteligente cômico do cinema, embora não seja o preferido de Hollywood. Ele próprio nunca se incomodou com isso. Seu primeiro grande sucesso foi Bananas (1971)- ele escreveu, protagonizou e dirigiu o filme. Ponto Final - Match Point, último filme de Allen que o público conferiu, estrelado por Scarlett Johansson e Jonathan Rhys-Meyers, concorreu ao Oscar este ano, de melhor roteiro original.