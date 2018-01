Woody Allen dirige Owen Wilson e talvez Carla Bruni na França

O cineasta americano Woody Allen começará a rodar um novo filme durante o verão parisiense, informou nesta quarta, 24, a produtora espanhola Mediapro.

O longa ainda não tem título, mas inclui no elenco o ator americano Owen Wilson, protagonista de filmes como "Uma Noite no Museu 2" e "Marley e Eu", no qual contracena com Jennifer Aniston.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A participação da cantora, atriz e primeira-dama da França, Carla Bruni, também está prevista, mas ainda não foi confirmada.

A produção será a terceira parceria de Allen com a Mediapro. Juntas, a partes já rodaram "Vicky Cristina Barcelona", protagonizado por Javier Bardem, Scarlett Johansson e Penelope Cruz, e "You Will Meet a Tall Dark Stranger", que estreará no último trimestre do ano.