Woody Allen defende talento de Carla Bruni

"Estou chocado com as informações selvagens, ultrajantes e que prevaleceram sobre Carla na televisão e na mídia impressa e revistas", disse Allen. "Estou acostumado com o jornalismo de celebridade, e eu tive minha parte de inverdades publicadas por elas, mas essa foi realmente uma das mais malucas."

Em entrevista no domingo (12) no Festival de cinema em Toronto, ele afirmou ainda que era falsa a notícia que Bruni teria feito 32 takes para filmar uma determinada cena. Seu último filme, a comédia dramática “Você vai conhecer o homem dos seus sonhos”, vai passar no festival canadense.

"Ela não foi nenhum problema", disse Allen, que filmou no verão em Paris, seu primeiro filme feito na França. "Fiquei encantado com ela". O diretor e roteirista disse que precisava de oito a dez takes com Bruni, o que é o mesmo que acontecia com o restante do elenco, que inclui nomes como Adrien Brody, Kathy Bates, Owen Wilson, Marion Cotillard and Rachel McAdams. Sobre a substituição, ele disse que era “100% falso”.

"Ela está no filme. Tudo o que ela filmou está na tela. Eu a amo. Ela é ótima. Não é um papel grande, mas é um papel de respeito. Todas as coisas foram feitas. Agora, eu contratei uma outra atriz, depois, para um outro papel, para um personagem totalmente diferente. Ambas estão no filme."

A primeira-dama faz uma guia de turismo no museu Rodin no filme de Allen. O diretor também negou rumores que o seu marido, o presidente da França Nicolas Sarkozy, estava insatisfeito com Bruni quando ele visitou o set. "Nós demos a ele fones para ouvi-la. Ele ficou encantado com ela. Ele disse: ‘Minha mulher é uma atriz natural. Ela é ótima’. Ele se divertiu", afirmou Allen.