Woody Allen completa 79 anos nesta segunda

Woody Allen, um dos diretores mais consagrados da história do cinema, completa 79 anos nesta segunda-feira, 1° de dezembro. Nascido em 1935, Allan Stewart Königsberg começou a escrever para colunas de jornais e programas de rádio com apena 15 anos de idade. Aos 29, Woody já era um nome de peso na comédia. Seu disco Woody Allen, que contém gravações de seus shows, foi até indicado ao Prêmio Grammy.

O norte-americano namorou importantes atrizes, incluindo Mia Farrow, com quem foi casado de 1980 até 1992, quando começou um polêmico relacionamento com Soon Yi, filha adotiva de Mia com Andre Previn. Eles acabaram se casando em 1997. Após a separação, Mia afirmou que o diretor havia molestado a outra filha adotiva do casal, Dylan Farrow, que tinha apenas 7 anos na época dos abusos.

O primeiro filme premiado de Woody Allen foi Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Em 1977, o longa recebeu quatro Oscar (três para Allen, de melhor filme, roteiro e direção, e um para Diane Keaton, de melhor atriz).Apesar de não ter comparecido em nenhuma das cerimônias em que estava concorrendo, Woody conquistou outro prêmio de melhor roteiro original, por Hannah and her Sisters, e recebeu outras 18 indicações em diversas categorias. Woody Allen já gravou 50 filmes, escreveu 12 livros e mais de 10 peças para o teatro.

Relembre alguns clássicos de Woody Allen:

Noivo neurótico, Noiva nervosa

Sonhos Eróticos de Uma Noite de Verão

Meia Noite em Paris

Todos Dizem Eu Te Amo

Blue Jasmine