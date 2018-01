Woody Allen acredita que sua primeira série de TV será "um horror catastrófico"

Woody Allen revelou-se tremendamente crítico consigo mesmo por ter aceito seu primeiro projeto de série de televisão: "será tremendamente catastrófico", disse ele, na sexta-feira, 15, durante entrevista coletiva no Festival de Cannes, onde foi lançar (fora de competição) seu mais recente filme, Irrational Man.

"Pensei que seria fácil, mas produzir seis horas diárias em média de conteúdo é muito duro", disse Allen a respeito de O Projeto Sem Título de Woody Allen, série encomendada ao cineasta pela Amazon para ser exibida na internet.Allen se comprometeu a escrever e dirigir seis episódios de uma hora casa para o serviço online da empresa.

"Espero não decepcionar a Amazon, mas não sou bom nisso. Não assisto muito às séries de TV, não sei como é feito e espero que não se transforme no mais embaraçoso projeto da minha vida", disse Allen, em um ritmo que faz lembrar diversos diálogos de seus filmes. Os seriados serão exibidos no Prime Instant Video da Amazon dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha.