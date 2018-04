'Wolverine' pirata teve 4 milhões de dowloads, diz Fox

O prejuízo trazido por esses downloads à bilheteria de "Wolverine" é algo discutível, mas os 4 milhões de downloads contabilizados pela Fox representam cerca de quatro vezes o número estimado anteriormente.

No ano passado, com o preço médio do ingresso a 7,18 dólares, a pirataria pode em tese -- embora a cifra não seja provável -- ter custado 28,7 milhões de dólares a Fox.

"A pirataria é uma questão séria para nós. Nós agora estimamos que haja mais de 4 milhões de downloads daquele filme roubado de "Wolverine" que está por aí", disse o presidente da News Corp., Peter Chernin, a analistas de Wall Street na quarta-feira.

Chernin e o chairman Rupert Murdoch falaram em uma teleconferência. Mais tarde uma porta-voz da News Corp. confirmou que a estatística era de 4 milhões e não 1 milhão, o número menor foi tido como verdade por muitos dias.

Chernin disse na teleconferência que muitos sites da Internet que negociavam ilegamente "Wolverine" foram suspensos.

A pirataria de propriedade intelectual, incluindo filmes, disse Chernin, é "tão grande quanto um ato de espionagem industrial, sabotagem industrial, como temos visto em termos de seu impacto econômico".

Apesar disso, "Wolverine" marcou a melhor estreia de fim de semana do que qualquer outro filme neste ano.

Murdoch disse na teleconferência na quarta-feira: "Para a Fox, nós não poderíamos estar mais felizes com uma estreia de 85 milhões de dólares de 'Wolverine' na semana passada".

(Reportagem de Paul Bond)