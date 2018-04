'Wolverine' lidera bilheteria britânica

"X-Men Origins: Wolverine", com Hugh Jackman no papel-título, arrecadou 6,7 milhões de libras (10,11 milhões de dólares) em seus três primeiros dias em cartaz, muito à frente de "Hannah Montana - O Filme", que ficou em segundo.

O filme de Walt Disney em que a atriz teen Miley Cyrus retoma o papel que fez num seriado de TV de uma adolescente que de dia é uma colegial comum e à noite é popstar conseguiu vender 2 milhões de libras em ingressos em sua abertura.

Depois de liderar as bilheterias no fim de semana anterior, o thriller político "Intrigas de Estado", com Russell Crowe e Helen Mirren, caiu para a terceira posição, à frente da comédia romântica "Minhas Adoráveis Ex-Namoradas", que estreou na quarta posição.

A comédia teen "17 Outra Vez", em que Matthew Perry é um homem de meia idade que se transforma em seu eu de 17 anos, representado por Zac Efron, caiu para a quinta posição, à frente da animação familiar "Monstros vs. Alienígenas".

O thriller "Velozes e Furiosos 4", com Vin Diesel, caiu para a sétima posição, e "Eu Te Amo, Cara", comédia romântica em que Paul Rudd procura um amigo descolado, caiu para a oitava.

A sátira política "In the Loop", de Armando Iannucci", caiu para o nono lugar, e o terror "O Mistério das Duas Irmãs" completou a lista dos top 10.