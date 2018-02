'Wolverine: Imortal' deve ganhar continuação

A Twentieth Century Fox já começou a negociar com o diretor James Mangold para produzir a segunda parte do filme Wolverine: Imortal, informa o site especializado Deadline. Os produtores teriam se animado com a alta rentabilidade do filme, que estreou este ano nos cinemas: foram US$ 413 milhões em bilheteria mundial.

Com isso, o filme foi o segundo mais popular da franquia X-Men e a sexta vez em que Hugh Jackman encarnou o super-herói. Ele voltará a interpretar o homem conhecido por suas garras em X-Men: Days of Future Past.

Magold estaria negociando também para fazer o primeiro tratamento do roteiro.