Wolverine arrecada US$87 mi durante fim de semana nos EUA

O filme de história em quadrinhos "X-Men Origens: Wolverine" desbancou os concorrentes na América do Norte durante o final de semana, com uma arrecadação de bilheteria de 87 milhões de dólares que garantiu o primeiro lugar no ranking de estreias da temporada de verão de Hollywood.

Estimativas dos estúdios neste domingo mostraram que a comédia romântica "Minhas Adoráveis Ex-Namoradas" ficou na segunda posição com 15,3 milhões de dólares, enquanto o campeão da semana passada, "Obsessed" despencou para a terceira colocação com 12,2 milhões de dólares no final de semana.

"X-Men Origens: Wolverine," foi distribuído pela Twentieth Century Fox, uma unidade da News Corp.

"Minhas Adoráveis Ex-Namoradas" foi lançado pela New Line Cinema, divisão da Warner Bros.

Já "Obsessed" foi distribuído pela Screen Gems, unidade da Sony Pictures Entertainment, da Sony Corp.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)