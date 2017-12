Winona Ryder viverá mãe de Spock em 'Jornada nas Estrelas'

A atriz americana Winona Ryder encarnará a mãe do jovem Spock no próximo episódio cinematográfico da saga Jornada nas Estrelas, segundo revela a edição digital da revista Variety. O filme voltará no tempo e se centrará na fase de aprendizagem de seus personagens, na Academia Starfleet. Além de Ryder, participarão do filme Eric Bana (Hulk, Tróia), que viverá um vilão, além de Zachary Quinto (da série Heroes), do americano de origem dominicana Zoe Saldana (Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra) e o russo Anton Yelchin (Alpha Dog). Está previsto que o filme, dirigido pelo criador da série Lost, J.J. Abrams, estréie no Natal do ano que vem.