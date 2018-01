Wim Wenders dirige 1º documentário sobre papa Francisco

ROMA - O cineasta alemão Wim Wenders dirigirá Pope Francis. A man of his word, o primeiro documentário que terá como protagonista o papa Francisco, que falará de imigração, justiça social, meio ambiente e consumismo.

O projeto conta com a autorização do responsável da Secretária de Comunicação da Santa Sede, Dario Edoardo Viganò. No documentário, Francisco, o 266º papa da Igreja Católica, falará em primeira pessoa e diretamente com o espectador para abordar diversos temas em tom de espontaneidade.

A ideia é transmitir ao público uma mensagem universal "sem distinção de fé ou cultura", afirma Wenders, mesmo diretor de O Sal da Terra (2014), sobre o fotógrafo Sebastião Salgado. Pope Francis. A man of his world será distribuído internacionalmente pela Focus Features, que faz parte do grupo NBC Universal.