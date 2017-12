Willie Nelson participa de filme com Jessica Simpson O ídolo da música country Willie Nelson vai voltar a se juntar com Jessica Simpson no filme Blonde Ambition, inspirado no longa Uma Secretária de Futuro, de 1988. A história acompanha uma jovem (Jessica) que se torna um joguete entre dois executivos que tentam conquistar a presidência de uma organização internacional. Nelson faz o papel do avô de Simpson. Antes, os dois haviam trabalhado juntos em Os Gatões - Uma Nova Balada. Estão escalados para o projeto os atores Luke Wilson, Rachael Leigh Cook, Andy Dick e Penelope Ann Miller. As filmagens acontecem em Nova York e em Shreveport, em Los Angeles. Também participará do longa o comediante Larry Miller, que fará o papel do executivo-chefe do conglomerado.