William Friedkin cancela sua vinda para a Mostra de Cinema de São Paulo

O diretor William Friedkin cancelou sua vinda a São Paulo para a Mostra Internacional de Cinema. O americano viria ministrar uma Masterclass durante o evento, no qual está sendo homenageado com um Prêmio Leon Cakoff e a exibição de sete títulos. Um "imprevisto de saúde", segundo a organização do evento, o impediu de viajar.

A homenagem a William Friedkin comemora os 45 anos de Operação França. Mais seis títulos do diretor estão em exibição na 40.ª Mostra, entre eles O Exorcista (1973) e Parceiros da Noite (1980).