Willem Dafoe fala de seus filmes que estão no Festival do Rio 2011

RIO DE JANEIRO - Willem Dafoe chega sorridente para a entrevista realizada num hotel da orla atlântica, em Copacabana. Chega com a mulher, a cineasta italiana Giada Colagrande. Ela dirige um dos três filmes do ator que integram a seleção do Festival do Rio 2011. A Woman passou na seção Contratempo do Festival de Veneza. Giada é queridinha no Lido. Fez três filmes e todos se beneficiaram da vitrine veneziana - "mas nunca na competição", ela ressalta. A Woman é sobre um escritor que perdeu a mulher. Ele é catalisador da narrativa, mas o filme investiga a mente doentia de sua nova parceira. Ela começa a enlouquecer, perseguida pelo fantasma da outra, mas tudo pode ser apenas produto de sua mente.

Dafoe também está em 4:44, o novo Abel Ferrara. O horário do título é, presumivelmente, o do fim do mundo. "Mas não se trata de uma ficção científica”, diz Dafoe. "É muito uma viagem pela mente de um homem alucinado", ou seja, um típico material de Ferrara. Quando o diretor e ele começaram a falar do filme, Ferrara morava na Itália. Dafoe continua dividindo-se entre Roma e Nova York. Verão e verão, pergunta o repórter? "Na verdade, a temperatura das duas cidades é muito próxima, mas o verão romano tem um encanto especial."

O terceiro filme é The Hunter, de Daniel Nettheim. "Faço um caçador que busca o tigre da Tasmânia, onde o filme foi rodado. O tigre está em extinção, mas meu personagem também é, de alguma forma, um dinossauro. Está envelhecendo e o mundo lhe oferece cada vez menos espaço." O assunto é, principalmente, A Woman e a carreira de Willem Dafoe. Ele conheceu o trabalho de Giada antes da futura mulher. Fizeram o primeiro filme (o segundo dela). Casaram-se e veio o terceiro filme. O curioso é que Giada tem um projeto com o marido que foi o que os aproximou, mas o filme ainda não saiu. Ela, que também está no Brasil, contou ao repórter que a história se passa em Buenos Aires e envolve o tango.

Giada dança tango desde os 10 anos. Ela, que nasceu em 1978, é bem mais jovem que o marido. O casamento teria sobrevivido se Dafoe não dançasse tango? E, para início de conversa, ele dança? "Por certo. Tive de aprender. Mas, você sabe, no tango o homem tem de conduzir a mulher. Giada dança melhor que eu e ela me conduz", diz Dafoe. O tango já está em A Woman. A mulher de Dafoe na ficção, a personagem que morreu, era dançarina de tango. O filme é noir. Começa num clima sombrio em Nova York, depois a narrativa, como o personagem de Dafoe, transfere-se para a Itália, para a região de Puglia. Giada conta que ama o noir. Pacto de Sangue, de Billy Wilder, é um de seus filmes preferidos (como Rocco e Seus Irmãos, de Luchino Visconti, é o favorito do repórter, e ela aprova a escolha. “É um capolavoro", uma obra-prima, define).

Por que Puglia? "Pelo sol. Queria manter o espírito do noir, mas subvertendo uma de suas regras básicas. O clima permanece sombrio, mas o sol é meridional, tórrido", ela diz. Dafoe faz a autocrítica: "Estou nesse negócio (cinema) há 30 anos e até hoje me surpreendo com minha ignorância. Não tenho cultura cinematográfica. Conheço alguma coisa do filme noir, feito por autores europeus que emigraram para Hollywood, mas Giada sabe tudo. Para mim, é mais fácil definir A Woman como thriller psicológico." O desfecho encerra uma revelação, mas ela não esclarece tudo, talvez até aumente o mistério. "Embora o filme se construa na mente da mulher, meu personagem conduz a chave. Ele, de alguma forma, a conduz e até formata."

O ator forneceu à mulher a história do segundo filme. Este é dela. “Não podia dizer não, para não ter problemas em casa”, brinca Dafoe. Em sua carreira, ele trabalhou com diretores como Oliver Stone (Platoon), Martin Scorsese (A Última Tentação de Cristo) e Lars Von Trier (Anticristo). O papel na trilogia Homem-Aranha consolidou a bad guy. Ele a contradiz - "Cristo certamente não é um bad guy e nem são meus personagens em Platoon e Anticristo. O próprio vilão do Homem-Aranha é muito complexo e matizado para se enquadrar no formato do bad guy."

O repórter faz uma observação - o escritor de A Woman é alguém que se contém e molda num papel. Dafoe dá a impressão de 'underplay', ou seja, é discreto, minimalista. "É só impressão, na verdade foi um personagem que exigiu muito de mim.” Qual é o significado de ter trabalhado com todos esses grandes diretores? “É um privilégio, aprendo sempre, mas meu campo continua sendo o teatro. É lá que continuo tendo os maiores encontros da minha carreira, e vida." Dafoe reconhece que ninguém passa impunemente pelo set de Lars Von Trier. Giada acompanhou-o nas filmagens de Anticristo. Ela fala com reverência do grande autor dinamarquês. "Admiro muito Lars e as pessoas que o cercam. Havia um clima naquele set como não vivenciei em nenhum outro, nem nos meus."

Ela é dura com o cinema italiano. "Existe pouca coisa interessante. A morte dos mestres e o atrelamento da produção à RAI criaram o desastre. E (Sílvio) Berlusconi é uma vergonha. Não sou contra as p..., mas o tratamento que ele dá à mulher é de um machismo desprezível." E o Brasil, Willem? "É minha primeira vez no Rio. Já estive em São Paulo. É impressionante, uma cidade enorme. O que posso dizer? É um país fascinante, mas muito grande para que se possa tentar decifrá-lo nessas curtas estadas.