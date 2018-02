Will Smith foi o ator que mais lucrou para o cinema em 2008

O ator Will Smith foi a estrela que mais lucrou para o cinema em 2008, segundo uma pesquisa realizada com compradores de filmes e donos de salas de exibição nos Estados Unidos. O protagonista de Hancock, que este ano arrecadou US$ 228 milhões apenas em bilheterias americanas, foi eleito o ator que mais vendeu ingressos por sala de cinema do país, apontou o levantamento feito pela editora Quigley. Smith, de 40 anos, é o segundo ator afro-americano depois de Sidney Poitier a encabeçar a sondagem, realizada desde 1932. Em segundo lugar ficou Robert Downey Jr, de Homem de Ferro, seguido por Christian Bale (Batman) e Shia LaBeouf (Indiana Jones e Reino da Caveira de Cristal). A atriz Anne Hathaway, indicada ao Globo de Ouro por O Casamento de Raquel, foi eleita estrela do futuro. Johnny Depp, que ficou em primeiro lugar em 2007, não apareceu na lista. O ator não estrelou nenhum filme nos últimos 12 meses. O correspondente da BBC Peter Bowes afirma que apesar de 2008 ter tido alguns grandes sucessos de bilheteria, como Mamma Mia, este não foi um bom ano para Hollywood. Segundo o correspondente, os grandes estúdios devem anunciar demissões em massa nas próximas semanas devido à crise financeira internacional. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.