Will Smith é super-herói de bilheterias dos EUA com 'Hancock' Will Smith, uma das melhores apostas de Hollywood, superou algumas das piores críticas de sua carreira para atingir o topo das bilheterias no lançamento deste feriado do Dia da Independência com "Hancock". A comêdia, na qual Smith interpreta um super-herói bêbado, arrecadou aproximadamente 66 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá durante os três dias iniciados no 4 de julho, afirmou seu distribuidor Columbia Pictures neste domingo. Desde seu lançamento em 2 de julho --com a bilheteria da pré-estreia de terça-feira à noite contabilizada nas vendas de quarta-feira-- o filme arrecadou 107,3 milhões de dólares, se firmando como seu 8o primeiro lugar consecutivo. Smith, de 39 anos, dominou o feriado de 4 de julho por cinco vezes, começando em 1996 com "Independence Day", seu maior sucesso pessoal. Ajustando os preços dos ingressos à inflação, a estréia de "Hancock" fica em terceiro lugar entre estes, segundo a empresa ox Office Mojo. A última aparição de Smith nos cinemas com o drama apocalíptico "Eu Sou a Lenda", arrecadou 256 milhões de dólares nos Estados Unidos após seu lançamento em Dezembro. "Hancock", que custou aproximadamente 150 milhões de dólares para ser filmado, é dirigido por Peter Berg. A Columbia é uma unidade da Sony Corp . O campeão da última semana, a história de amor de um robô da Walt Disney "WALL-E", caiu para a segunda colocação com 33,4 milhões de dólares, no acumulado desde o seu lançamento, o filme já levou 128,1 milhões de dólares. Confira as dez maiores arrecadações da semana nos Estados Unidos: 1 (*) Hancock .......................... $ 66,0 milhões 2 (1) WALL-E ........................... $ 33,4 milhões 3 (2) O Procurado ...................... $ 20,6 milhões 4 (3) Agente 86 ........................ $ 11,1 milhões 5 (4) Kung Fu Panda .................... $ 7,5 milhões 6 (5) O Incrível Hulk .................. $ 5,0 milhões 7 (7) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal ............ $ 3,9 milhões 8(23) Kit Kittredge: An American Girl .. $ 3,6 milhões 9 (9) Sex and the City ................. $ 2,3 milhões 10(10) You Don't Mess with the Zohan .... $ 2,0 milhões Nota: Em parênteses, a colocação do filme na última semana. (Reportagem de Dean Goodman)