Will Smith é 'lenda' nas bilheterias dos Estados Unidos

O último homem na terra em I Am a Legend ficou em primeiro lugar nas bilheterias deste final de semana na América do Norte. O ator Will Smith esmagou a concorrência com uma arrecadação de 76,5 milhões de dólares ((R$ 152 milhões) no lançamento do filme de ficção científica, informou a distribuidora Warner Bros no domingo. O estúdio Time Warner Inc esperava uma bilheteria na casa dos 40 milhões de dólares. É o melhor lançamento desde Eu, Robô, outro filme de ficção científica, que contabilizou 52,5 milhões de dólares em sua abertura em julho de 2004. É também o melhor lançamento de dezembro de todos os tempos, batendo os 72,6 milhões de dólares de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, em 2003, segundo o estúdio. Smith, 39, vive um cientista militar que sobrevive a um vírus produzido pelo homem e que, aparentemente, matou todas as pessoas do planeta. O filme, uma adaptação do livro de 1954 de Richard Matheson, tem a direção de Francis Lawrence. O lançamento que ficou em segundo lugar, a animação Alvin and the Chipmunks, arrecadou 45 milhões de dólares, também superando as expectativas. O lançamento da Twentieh Century Fox combina atores reais, liderados por Jason Lee, com animações do adorado trio de cantores. O estúdio News Corp afirmou que já teria ficado contente com 20 milhões no lançamento. O último filme dos irmãos Coen, Onde os Fracos Não Têm Vez, uma adaptação do romance de Cormac McCarthy, subiu apenas uma posição no ranking. Até as comédias típicas de Natal, como Fred Claus e This Christmas superaram o filme britânico Desejo e Reparação, que esta semana recebeu sete indicações ao Globo de Ouro, o prêmio que é considerado uma prévia do Oscar. Confira a lista dos filmes mais vistos no fim de semana: 1. I Am Legend, US$ 76,5 milhões 2. Alvin and the Chipmunks, US$ 45 milhões 3. A Bússola de Ouro, US$ 9 milhões 4. Encantada, US$ 6 milhões 5. Onde os Fracos Não Têm Vez, US$ 3 milhões 6. The Perfect Holiday, US$ 2,97 milhões 7. Fred Claus, US$ 2,3 milhões 8. This Christmas, US$ 2,3 milhões 9. Desejo e Reparação, Us$ 1,85 milhão 10. August Rush, US$ 1,8 milhão