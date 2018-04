Will Smith e Jackie Chan gravam 'Kung Fu Kid' em Pequim

O ator Will Smith e sua família estão em Pequim gravando "Kung Fu Kid", protagonizado pelo astro de artes marciais Jackie Chan e por Jaden, filho do americano.

Smith é um dos produtores desta nova versão de "Karate Kid", que fez sucesso nos anos 80, na qual um mestre de artes marciais, o senhor Miyagi (Pat Morita), ensinava um tímido aluno, Daniel Larusso (Ralph Macchio), a se defender nas ruas.

Desta vez é Jackie Chan quem encarna o senhor Han, a versão chinesa do japonês Miyagi, enquanto Jaden Smith, que contracenou com o pai em "Em busca da felicidade", é o pupilo Dre.

Fontes ligadas às filmagens contaram que Jaden, que fez 11 anos este mês, está animado com as posições de kung fu ensinadas por Chan.

As gravações começaram em 13 de julho e incluíram a Cidade Proibida, a rua comercial Wangfujing e a zona de arte contemporânea de Dashanzi, entre outros cenários.

As filmagens encontram dificuldades devido às fortes medidas na capital chinesa por parte do governo pela comemoração, em 1º de outubro, do 60º aniversário da chegada ao poder do Partido Comunista da China.

Apesar de ser rodado em Pequim, o argumento conserva elementos da última saga: Dre vai à capital chinesa com a mãe, onde tem que enfrentar uma situação de intimidação similar à sofrida pelo personagem anterior, mas com elementos de choque cultural e linguístico de caráter internacional.