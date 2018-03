Will Smith e escritor se juntarão para remake de filme asiático LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Mark Protosevich, co-autor de "Eu Sou a Lenda" está negociando escrever uma versão para Hollywood do filme sul-coreano "Old Boy", que o astro Will Smith está desenvolvendo com o diretor Steven Spielberg. A Dreamworks está garantindo os direitos de refilmagem do filme feito em 2003, que conta a história do misterioso sequestro de um homem que, mais tarde, passa 15 anos preso e, quando solto, quer vingança. Smith trabalhou com Protosevich no sucesso de bilheterias "Eu Sou a Lenda". Os cinemas americanos já exibiram diversas versões hollywoodianas para filmes asiáticos e há vários outros projetos do mesmo tipo na fila de espera. O roteirista William Monahan ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2007 pela sua tradução de "Infernal Affairs", filme de Hong Kong que serviu de base para "Os Infiltrados". Protosevich também escreveu "Poseidon" e "A Cela", além de ter trabalhado em "Thor", dos estúdios Marvel.