Will Smith é eleito estrela mais lucrativa de 2008

O ator Will Smith, estrela de Hancock e Sete Vidas, lidera a lista de estrelas que mais renderam lucro ao cinema em 2008, destronando Johnny Depp na pesquisa anual feita junto a compradores de filmes e donos de sala de exibição divulgada nesta sexta-feira, 2. Smith, 40 anos, é o segundo ator negro a vencer a pesquisa Quigley em 76 anos de história. Sidney Poitier ficou com o primeiro lugar em 1968 após o sucesso de Advinhe Quem Vem para Jantar e No Calor da Noite. Três recém-chegados na lista de 2008 - Robert Downey Jr. de Homem de Ferro; Christian Bale, Batman; e Shia LaBeouf, ator de 22 anos de Indiana Jones e Reino da Caveira de Cristal - ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar respectivamente. Anne Hathaway, que fez fama em O Diário de uma Princesa e agora foi indicado ao Globo de Ouro por O Casamento de Raquel, foi nomeada a estrela de amanhã, juntamente com Chris Pine, que apareceu em Bottle Shock e irá interpretar o capitão Kirk no filme de Jornada nas Estrelas em 2009. Tom Cruise não está entre os 10 para 2008, apesar de ter sido votado o número um sete vezes desde 1983. Depp, a estrela de Piratas do Caribe que ocupou o primeiro lugar da lista em 2007, também não apareceu em 2008. A Pesquisa Quigley tem sido feita anualmente desde 1932 pela editora da International Motion Picture Almanac. São ouvidos compradores de filmes e proprietários de salas de cinema sobre as 10 estrelas que eles acreditam ter gerado mais receita durante o ano. (Reportagem de Jill Serjean)