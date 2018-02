Will Smith deixa suas marcas na Calçada da Fama

Will Smith deixou nesta segunda-feira suas marcas na Calçada da Fama de Hollywood, onde encontram-se as pegadas de atores como Marilyn Monroe, Sophia Loren e Cary Grant. O ator, que já foi indicado ao Oscar por suas atuações em Ali (2001) e À Procura da Felicidade (2006), estava acompanhado do amigo Tom Cruise. Em entrevista para o programa de televisão Entertainment Tonight, Cruise declarou "ser honrado de conhecer Will e sua família". "Quando estou com ele me sinto inspirado, damos força um ao outro. Dividimos o mesmo nível de realidade e de esforço na convivência com nosso trabalho e com nossas famílias. E além disso, Will sabe como se divertir!".