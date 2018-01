Will Smith chega ao Rio para promover o filme 'Eu sou a Lenda'

O ator e cantor americano Will Smith chegou neste domingo, 13, ao Rio de Janeiro para promover na segunda-feira o filme "Eu Sou a Lenda", que estréia no dia 18 de janeiro. Veja também: Trailer do filme Ele desembarcou no aeroporto internacional Tom Jobim e foi simpático com os jornalistas, fotógrafos e fãs que o aguardavam. Na chegada ao Copacabana Palace, onde dará uma entrevista coletiva na segunda-feira, 14, Smith posou para fotos com alguns fãs. Em "Eu Sou a Lenda", dirigido por Francis Lawrence, o ator interpreta o último homem que sobrevive a um vírus mortal na Terra. Participa da produção a brasileira Alice Braga, sobrinha de Sônia Braga, que já fez vários filmes nos Estados Unidos e no México. A pré-estréia do filme, restrita para convidados e jornalistas, ocorrerá na noite de segunda-feira no cinema Odeon. Smith estará presente à exibição e, em seguida, participará de uma festa fechada em sua homenagem.