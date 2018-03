Will Ferrell vai atuar em comédia de crítica social NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Will Ferrell foi contratado para estrelar "2-Face", uma comédia sobre um homem de personalidade dividida: um lado dele é racista, e o outro é um esquerdista compassivo. O projeto será desenvolvido pela Columbia, que vai lançar a próxima comédia do ator, "Quase Irmãos", em 25 de julho. O texto é do roteirista de "Hancock", Vince Gilligan. A busca por um diretor está em curso. Will Ferrell já encarou outros papéis mais sérios, especialmente no drama "Mais Estranho que a Ficção" (2006), de Marc Forster. Vince Gilligan tem um histórico diversificado em Hollywood. Além de "Hancock", ele ajudou a criar o seriado de TV "Arquivo X" e a escrever seus roteiros. Mas ele já escreveu filmes mais leves, entre eles o roteiro da comédia "Nosso Louco Amor", com Drew Barrymore, um olhar cômico sobre assassinatos, família e o establishment militar, ambientado num restaurante de fast food. (Por Steven Zeitchik)