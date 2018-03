Will Ferrell é astro de Hollywood que mais ganha em excesso

Billy Bob Thornton, Tom Cruise e Jim Carrey também figuram entre os Top 10 da lista de atores que custam mais para ser contratados do que aparentemente valem em termos de bilheterias.

Ferrell ocupou o primeiro lugar em grande parte devido ao fracasso de seu filme "A Terra Perdida", deste ano, que, segundo a Forbes, custou estimados 100 milhões de dólares para ser feito mas rendeu ao estúdio Universal Pictures apenas 65 milhões nas bilheterias mundiais.

"Os Aloprados" (2008) e "Quase Irmãos", ambos com Ferrell, também decepcionaram nas bilheterias, rendendo apenas 43 milhões e 128 milhões de dólares, respectivamente.

Usando uma fórmula que calcula o salário estimado do ator em cada filme, incluídas as vendas em DVD e para a TV, comparado às receitas do filme nas bilheterias e outros pontos de vendas, a Forbes.com disse que os filmes de Ferrell renderam em média 3,29 dólares por cada dólar que o ator recebeu.

Para criar a lista, o site de notícias financeiras analisou os 100 maiores astros de Hollywood que foram protagonistas de pelo menos três filmes de distribuição ampla nos últimos cinco anos.

Conhecido principalmente por "Trainspotting" e seu trabalho na franquia "Star Wars", Ewan McGregor não está entre os atores de Hollywood mais bem pagos, mas ultimamente vem revelando ser mau investimento, proporcionando aos estúdios um retorno médio de apenas 3,75 dólares por dólar que recebe.

Considerado um dos maiores nomes de Hollywood, Tom Cruise foi o sexto colocado na lista, com retorno de 7,18 dólares sobre cada dólar investido nele. A Forbes disse que ele se beneficiou de contratos pelos quais não recebeu nenhum salário antecipado, ganhando em troca uma porcentagem das bilheterias. O acordo levou Cruise a ser pago por filmes como "Leões e Cordeiros", apesar de o estúdio não ter recuperado o dinheiro que investiu.

Eddie Murphy passou a comandar salários altos após o sucesso de comédias familiares como "O Professor Aloprado." Mas seus trabalhos mais recentes, "O Grande Dave" e "Minha Filha é Um Sonho", foram fracassos comerciais, levando o ator ao quarto lugar na lista, segundo a Forbes.com, rendendo apenas 4,43 dólares por cada dólar que ganhou.

Veja a lista da Forbes.com dos dez atores mais pagos em excesso:

1. Will Ferrell (US$3,29)

2. Ewan McGregor (US$3,75)

3. Billy Bob Thornton (US$4)

4. Eddie Murphy (US$4,43)

5. Ice Cube (US$4,77)

6. Tom Cruise (US$7,18)

7. Drew Barrymore (US$7,43)

8. Leonardo DiCaprio (US$7,52)

9. Samuel Jackson (US$8,59)

10. Jim Carrey (US$8,62)

(Reportagem de Jill Serjeant)