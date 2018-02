Whoopi Goldberg volta a atuar - em ficção científica online Whoopi Goldberg está voltando de uma breve aposentadoria como atriz para aventurar-se onde poucas estrelas já foram antes dela: a ficção científica online. Duas décadas depois de aparecer pela primeira vez em "Jornada nas Estrelas - Generations", a atriz premiada com o Oscar está produzindo e estrelando uma nova série de ficção científica intitulada "Stream" que estréia nesta quinta-feira no site de horror e rede de vídeo em sistema pay-per-view FEAR.net. A série está estreando um ano depois de Goldberg, 53 anos, ter anunciado que estava se aposentando como atriz para concentrar-se em seu trabalho de apresentadora do programa de bate-papo diurno "The View". no qual tomou o lugar de Rosie O'Donnell desde setembro de 2007. Goldberg disse que a idéia de atuar nessa nova mídia realmente a atraiu, assim como a oportunidade de atuar em ficção científica e horror, dois de seus gêneros favoritos. Ela ganhou uma base grande de fãs de ficção científica com seu trabalho em "Jornada nas Estrelas - Generations", no final dos anos 1980 e início dos 1990. Goldberg contou que desde sua infância é "Trekkie", ou fã de "Jornada nas Estrelas" ("Star Trek"), na qual o criador da série de TV original dos anos 1960, Gene Roddenberry, incluiu personagens negros. "Outros filmes de ficção científica que a gente via não tinham personagens negros em lugar algum. Eu quis levar adiante essa tradição", disse ela. Em "Stream," que terá seis episódios de cinco minutos cada, Goldberg é Jodi Quinn, uma personagem que luta contra demônios pessoais. A história se alterna entre três fases de sua vida. Whoopi Goldberg, que já atuou em mais de 40 filmes e recebeu um Oscar em 1990 por seu papel coadjuvante no drama romântico "Ghost - Do Outro Lado da Vida", disse que acabou fazendo principalmente comédias porque ninguém a convidava para fazer papéis em filmes de ficção científica ou terror. "Foi só com 'Jornada nas Estrelas' que as pessoas viram que eu era capaz de fazer ficção científica, e ainda não fiz um filme de horror", disse ela. "Eu adoraria ser um monstro." "Stream" é o sexto seriado original criado pela FEARnet, uma joint venture formada pela Comcast Corp, Sony Pictures Television e Lionsgate.