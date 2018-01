Whoopi Goldberg diz que o Oscar não é racista: 'Os cineastas são o problema'

Whoopi Goldberg entrou de vez na polêmica discussão sobre a falta de atores negros, latinos e de outras minorias raciais no cinema americano e, mais especificamente, no Oscar. Segundo ela, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não é racista. Ela venceu o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme Ghost (1990).

"Mesmo se a Academia estiver repleta de negros, latinos e asiáticos entre seus membros, se não houver ninguém para você indicar ao Oscar, você não vai obter o resultado esperado", disse Whoopi em entrevista ao programa The View.

"Você precisa de diretores e produtores que vão dizer: 'Ei, o que tal fazer desse outro jeito?' Eles precisam estar cientes de que o quadro não está completo sem atores não caucasianos", complementou.

A polêmica sobre o racismo no cinema começou no dia 14 de janeiro, após o anúncio dos indicados ao Oscar, que este ano, pela segunda vez consecutiva, não incluiu atores negros, latinos ou representantes de outras minorias raciais. O fato levou nomes como o ator Will Smith e o diretor Spike Lee a boicotarem a premiação.

Para a atriz de Mudança de Hábito, no entanto, essa não é a melhor atitude a ser tomada. "Você quer boicote alguma coisa? Não veja filmes que não te representem", afirmou. "Esse é o boicote que deveria ser feito. Temos esta conversa todos os anos. Isso me irrita."