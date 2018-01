'Where The Wild Things Are' ganha bênção do autor do livro

Foto: Reuters

LOS ANGELES - Transpor para o cinema de Hollywood um livro que é um clássico da literatura infantil requer coragem. Quando o livro em questão é o sombrio mas amado Where the Wild Things Are, de Maurice Sendak, e quando o original ilustrado contém apenas nove sentenças escritas simples, ajuda se você conta com a bênção do autor.

O diretor Spike Jonze tinha as duas coisas quando começou a transpor para a tela grande o livro premiado de 1963, em versão que é ao mesmo tempo diferente do original e uma homenagem a este, feita para agradar não apenas às crianças, mas também aos adultos.

A versão de Jonze de Where the Wild Things Are - que levou cinco anos para ser feita e funde ação ao vivo, fantoches e animação computadorizada - chega aos cinemas norte-americanos na sexta-feira em meio a resenhas altamente positivas, mas também muitas reservas.

O livro é uma história com pouquíssimo texto, mas muitas ilustrações, sobre um menino travesso que veste fantasia de lobo e sai em busca de aventuras, mas, ao ser mandado de volta a seu quarto, acaba recorrendo a sua imaginação. Desde os anos 1970, é um dos dez livros infantis mais vendidos.

Mas Jonze, responsável pelo excêntrico Quero Ser John Malkovich, de 1999, disse que não pretendeu fazer um filme tradicional para crianças.

"Eu me propus a fazer um filme sobre a infância", disse Jonze, co-autor do roteiro, juntamente com o romancista Dave Eggers.

"O filme trata de como é ter 8 ou 9 anos de identidade e tentar entender o mundo, as pessoas à sua volta e as emoções, que às vezes são previsíveis ou causam perplexidade."

"Ele (Sendak) sentiu orgulho do filme", disse Jonze, que também fez um documentário com o escritor de 81 anos, que será exibido pela HBO.

Na maior diferença em relação ao livro, o solitário mas brincalhão Max (o novato Max Records) foge de casa e veleja até um deserto habitado por monstros peludos e com presas, que procuram o tipo de líder que Max quer ser.

O filme foi rodado perto de Melbourne, na Austrália, e, em vez da floresta verde que cresce magicamente no quarto de Max, no original, tem dunas de areia, praias e bosques devastados por incêndios. Tem um clima de filme de arte, algo raramente visto nos filmes infantis de Hollywood.

Os monstros (Wild Things) são dublados por atores, entre eles James Gandolfini (The Sopranos) e o premiado com o Oscar Forest Whitaker, e ganham substância física com a ajuda de outros atores usando figurinos criados pela Creature Shop, de Jim Henson.