O longa The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson, será exibido na abertura da 64ª edição do Festival de Berlim, em fevereiro do ano que vem. No longa, um recepcionista do hotel do título é o mote para uma história que se passa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O longa deve estrear nos Estados Unidos em março, e ainda não tem previsão de chegar ao país. Veja o trailer em inglês a seguir: