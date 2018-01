Werner Herzog entra em sintonia com 'O Afinador de Piano' NOVA YORK/LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Werner Herzog vai escrever e dirigir "The Piano Tuner", drama da era vitoriana sobre a viagem de um britânico à Birmânia, devastada por uma guerra. Baseado no romance de estréia de Daniel Mason, "O Afinador de Piano" (2002), o projeto da Focus Feature gira em torno de Edgar Drake, que, no século 19, é enviado a um povoado isolado na Birmânia para afinar o piano de um militar excêntrico. Drake se apaixona por uma birmanesa e pelo país. O oficial conquista os moradores locais com música e atendimento médico, mas as coisas se complicam quando seus homens começam a desconfiar que ele seja traidor. O cineasta alemão Herzog já fez vários filmes sobre homens que se aventuram em lugares exóticos ("Aguirre, a Cólera dos Deuses", "O Homem Urso", "Fitzcarraldo", "O Sobrevivente"), mas este será seu maior drama de época falado em inglês. (Por Gregg Goldstein e Borys Kit)