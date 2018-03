'Watchmen' lidera bilheterias britânicas e desbanca 'Milionário' O filme de super-heróis "Watchmen" foi o mais popular do fim de semana nas salas de cinema da Grã-Bretanha, desbancando o vencedor do Oscar "Quem Quer Ser um Milionário", informou a Screen International nesta terça-feira. Adaptação da cultuada história em quadrinhos de Alan Moore e Dave Gibbons, "Watchmen" demorou duas décadas para levar ao cinema a história de super-heróis dos anos 1980, num cenário em que um ataque nuclear da União Soviética aos Estados Unidos era iminente. O filme, dirigido por Zack Snyder ("300"), arrecadou 3,24 milhões de libras de sexta-feira a domingo. "Milionário" caiu para a segunda posição, recebendo mais 1,28 milhão de libras para somar 28,1 milhões de libras em nove semanas. "Gran Torino", com Clint Eastwood no papel de um veterano da guerra da Coreia cuja vida está presa no passado, caiu uma posição para terceiro, enquanto a animação da Disney "Bolt" permaneceu intacta em quarto. "Delírios de Consumo de Becky Bloom" ficou em quinto, "The Young Victoria" estreou em sexto, com Emily Blunt como a rainha jovem e Rupert Friend como seu marido, o príncipe Albert. A maior queda da semana foi o terror "Alma Perdida", a história de uma mulher perseguida pelo espírito de sua irmã natimorta, que despencou de terceiro para sétimo. "Um Hotel Bom Pra Cachorro" caiu para oitavo lugar, enquanto "Trama Internacional", com Clive Owen, caiu de sexto para nono. O décimo lugar foi de "Ele Não Está Tão a Fim de Você", com Jennifer Aniston e Ben Affleck.