Warren Beatty e Faye Dunaway voltarão a apresentar Oscar de Melhor Filme

Um ano depois do fiasco histórico no momento de revelar o vencedor do Oscar de Melhor Filme, os atores Warren Beatty e Faye Dunaway voltarão a apresentar esta categoria na cerimônia do próximo domingo, segundo publicou na quinta-feira o site especializado em celebridades TMZ.

De acordo com fontes da publicação, Beatty e Dunaway apareceram nesta quinta, 1º, nos ensaios realizados no Teatro Dolby, em Los Angeles, e prepararam o grande momento da festa. Testemunhas dizem que o casal recitou suas frases num par de vezes e terminaram rapidamente.

"Apresentar é muito melhor pela segunda vez", disse a famosa atriz sobre o palco, segundo o relato do site. Beatty respondeu em seguida: "O vencedor é E o Vento Levou", prosseguindo com o tom cômico que parecem adotar os produtores da cerimônia, após a gafe ocorrida em 2017.

Segundo as fontes do site, os roteiristas ainda podem modificar essas brincadeiras até o domingo.

O erro histórico ao anunciar o prêmio de Melhor Filme na 89ª edição do Oscar veio em uma situação bizarra, com Warren Beatty e Faye Dunaway como protagonistas.

O veterano ator abriu o envelope com o nome do vencedor e se mostrou surpreso.

O casal recebeu o envelope errado. No entanto, ninguém da Academia de Hollywood se pronunciou, portanto Beatty prosseguiu e passou o envelope a Faye Dunaway, que leu o nome de La La Land: Cantando Estações que aparecia ao lado do nome da atriz Emma Stone, mas que foi o prêmio entregue anteriormente.

O vencedor na categoria de Melhor Filme foi na verdade Moonlight: Sob a Luz do Luar, algo que foi revelado após alguns momentos de confusão.