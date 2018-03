Warner nega plano de lançar longa de 'Friends'

O estúdio Warner Bros afirmou que não há planos para produzir uma versão para o cinema do seriado de televisão Friends, em resposta a vários rumores que diziam o contrário. Desde o lançamento - e sucesso - do recente filme baseado no seriado Sex and the City, começaram a surgir especulações de que os seis atores do seriado americano teriam concordado em participar no filme. A versão cinematográfica de Sex and the City arrecadou US$ 55,7 milhões no final de semana de estréia nos Estados Unidos. Mas, Jayne Trotman, diretora de publicidade da Warner Bros na Grã-Bretanha disse à BBC que a história "não é verdadeira". O seriado teve seu último episódio exibido há quatro anos e, desde então, surgiram boatos de que os seis atores - Jennifer Aniston, Courtney Cox Arquette, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Mat LeBlanc - iriam se reunir novamente. O último episódio do seriado atraiu uma audiência de 52,5 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, 8,6 milhões assistiram ao final de Friends. Imprensa britânica Uma informação veiculada na imprensa britânica chegou a sugerir que as primeiras cenas do longa metragem baseado no seriado seriam filmadas dentro de 18 meses. No começo da semana, uma fonte não identificada teria afirmado que "Jennifer, Courtney e o resto do elenco estão animados para reprisarem seus papéis, nas circunstâncias certas". "O sucesso de Sex and the City realmente entusiasmou a todos com a idéia de como um filme de Friends poderia ser tão bem sucedido se fosse feito da forma correta", disse a fonte. Mas o agente da atriz Courtney Cox Arquette, John Fogelman, disse à BBC que não sabe de nenhum plano para a produção de um filme. "Nada está acontecendo no que diz respeito a este assunto, então o boato é falso", disse a porta-voz de Matthew Perry, Lisa Kasteler. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.