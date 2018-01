Warner divulga fotos de "Harry Potter e a Ordem da Fênix" Para amenizar a espera dos fãs de Harry Potter (ou causar ainda mais curiosidade), a Warner liberou novas fotos de "Harry Potter e a Ordem da Fênix", que só deve ser lançado no meio do ano que vem. No longa, o bruxinho vivido por Daniel Radcliffe volta à escola Hogwarts para cursar o quinto ano de mágica e descobre que muitos desconfiam do encontro que ele teve com o vilão Lorde Voldemort. A maioria da comunidade prefere não acreditar que o maléfico e poderoso bruxo tenha reaparecido. A confusão começa quando o Ministro da Magia, Cornélio Fudge, decide indicar uma nova professora para Defesa Contra as Artes das Trevas, Dolores Umbridge (Imelda Staunton), para vigiar o diretor Alvo Dumbledore e os alunos de Hogwarts. A professora, contudo, não ensina toda a matéria que deveria e deixa os estudantes despreparados para lutarem contra as forças do Mal que ameaçam a comunidade mágica. Assim, o famoso trio de amigos, formado por Harry, Rony (Rupert Grint ) e Hermione (Emma Watson), cria a sociedade secreta Armada de Dumbledore, para defender a escola dos tempos difíceis e de possíveis ataques do vilão. Romance no ar Nem só a aventura e a magia chamarão a atenção em "A Ordem da Fênix", pois no quinto filme da saga, Harry Potter (então com 15 anos),viverá conflitos comuns aos adolescentes: terá discussões com os professores e até com seus melhores amigos. Além disso, ele dará seu primeiro beijo. Quem dividiu a cena romântica com o protagonista Daniel Radcliffe foi Katie Leung, que vive Cho Chang, a primeira paixão de Potter. Os jovens atores ficaram tão constrangidos em filmar o beijo que a cena precisou ser repetida mais de 20 vezes. Apesar do trabalho intenso, o diretor do longa, David Yares, disse que a delicadeza da cena vai agradar os fãs do bruxinho.