Warner Brothers prepara remake de 'O Guarda-Costas'

LOS ANGELES - O estúdio Warner Brothers prepara uma nova versão de O Guarda-Costas, filme de 1992 protagonizado por Kevin Costner e Whitney Houston, informou nesta quarta-feira, 23, a edição digital da revista The Hollywood Reporter.

Até o momento, poucos detalhes sobre o 'remake' foram revelados, mas vazou a informação de que o personagem interpretado por Costner na versão original, um ex-agente do serviço secreto dos Estados Unidos, agora será um veterano da Guerra do Iraque.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na década de 90, o filme obteve duas indicações ao Oscar e popularizou a canção I Will Always Love You, o tema mais famoso da carreira de Whitney Houston. A produção foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 410 milhões em todo o mundo.

A história girava em torno da relação de uma estrela da música pop com seu guarda-costas. O roteiro do 'remake' ficará a cargo de Jeremiah Friedman e Nick Palmer.