Warner Bros tem planos de produzir filme da franquia 'Matrix'

O site especializado The Hollywood Reporter, noticiou nesta terça, 14, que o estúdio Warner Bros planeja produzir um filme da trilogia Matrix, uma das mais bem sucedidas franquias de ficção científica. Ainda não se sabe detalhes da produção, apenas que o roteiro poderá ficar a cargo de Zack Penn e se cogita chamar o ator Michael B. Jordan, de Creed: Nascido Para Lutar, 2015, para ser o protagonista.

A trilogia de ficção científica Matrix, escrita e dirigida pelos irmãos Wachowski, foi um sucesso de público e crítica. O primeiro filme da franquia, Matrix, de 1999, protagonizado pelo ator Keanu Reeves, falava de um mundo dominado por máquinas e prisioneiro em uma realidade virtual chamada Matrix. Reeves era Thomas A. Anderson, que tinha uma vida dupla. De dia era um programador e à noite fazia um hacker, que usava o nome de Neo. O filme custou US$ 65 milhões e arrecadou no mundo inteiro, US$ 465 milhões. Fazia parte do elenco, os atores Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss.

As duas continuações de Matrix (Reloaded e Revolutions), com o mesmo elenco, foram lançadas em 2003, e arrecadaram mais um bilhão de dólares em todo o mundo. Os efeitos especiais dos filmes eram tão espetaculares na época, que passaram a ser copiados à exaustão nos longas de ficção científica feitos depois.