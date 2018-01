Warner Bros tem favorito para dirigir 'Esquadrão Suicida 2'

O diretor espanhol Jaume Collet-Serra está entre os favoritos do estúdio Warner Bros para comandar a sequência do filme Esquadrão Suicida, informou nesta terça-feira, 11, o site especializado Deadline.

O site afirmou que Collet-Serra é o principal candidato a dirigir o filme, no qual Will Smith e Margot Robbie repetirão seus papéis de Pistoleiro e Harley Quinn.

Mel Gibson é outro dos diretores cotados para dirigir a continuação de Esquadrão Suicida, segundo o Deadline.

O filme original de 2016, dirigido por David Ayer e que fez parte da ambiciosa adaptação do universo da DC Comics às telonas, teve uma grande recepção da crítica e dos fãs, arrecadando US$ 745 milhões nas bilheterias de todo o mundo, segundo dados do site especializado Box Office Mojo.

O último filme de Collet-Serra foi Águas Rasas (2016), protagonizado por Blake Lively. O próximo projeto do diretor é The Commuter, que chegará aos cinemas em 2018. EFE