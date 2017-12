Warner Bros. divulga trailer de filme com Rodrigo Santoro A Warner Bros. Pictures divulgou nesta semana o primeiro trailer oficial do filme Os 300 de Esparta (300), adaptação dos quadrinhos de Frank Miller para o cinema que tem como um dos protagonistas o brasileiro Rodrigo Santoro. Depois de atuar nas produções estrangeiras Simplesmente Amor e As Panteras - Detonando, o astro, que pode ser visto na terceira temporada da série Lost, vive nas telonas o rei Xerxes. No trailer, Santoro está quase irreconhecível como Xerxes. Integram o elenco ao lado do ator brasileiro Gerard Butler, David Wenham, Dominic West e Vincent Regan. A direção ficou a cargo de Zack Snyder. A trama se passa no ano de 480 a.C., quando Leônidas, rei de Esparta, lidera 300 soldados com o intuito de combater a invasão do exército persa à Grécia. Desse combate, foi originada a Batalha das Termópilas, uma das lutas mais heróicas de todos os tempos. Os 300 de Esparta tem estréia prevista para o dia 16 de março nos EUA e 7 de abril no Brasil.